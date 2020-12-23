Снегопад «положил» статистику ДТП в Киеве

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Ракурс

Снежный циклон, который охватил Киев и столичный регион с начала суток 23 декабря, значительно ухудшил статистику ДТП.

С начала этого периода на линию 102 поступают сотни сообщений об авариях, вызванных состоянием дорог.

В Украине сообщили о 587 ДТП, среди которых в 38 были погибшие и травмированные. Восемь человек погибли и 35 травмированы.

В Киеве по состоянию на 13.30 произошла 161 ДТП, в которой два человека травмированы. Информацию обнародовал на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В то же время в патрульной полиции заявили, что огромное количество аварий в Киеве не останавливает некоторых «шумахеров» — они продолжают носиться по городу.

Пользователи сети также указывают, что в такси Киева резко выросли тарифы в связи с непогодой.

Напомним, что в столице 23 декабря образовались масштабные пробки. Транспортный коллапс вызвал сильный снег. В мэрии водителей и пешеходов предупреждали о гололедице утром и днем ​​на дорогах Киева.