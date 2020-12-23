Снег в Киеве образовал пробки. Фото: «Киевснег» в Фейсбук

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В Киеве 23 декабря пошел сильный снег. Осадки достаточно интенсивны и не спешат таять, поэтому улицы столицы уже заснежены.

Коммунальщики работают над устранением проблем, сейчас идет «превентивная обработка и уборка улиц». Особое внимание уделяют остановкам общественного транспорта, лестницам, спускам и подъемам в подземные и надземные пешеходные переходы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что ликвидировать последствия снегопада бросили 371 единицу спецтехники и 480 работников. За ночь и утро коммунальщики использовали 313,4 т соли, 226,9 т песчано-соляной смеси и 104,2 т жидких хлоридов.

Из-за снегопадов на столичных дорогах уже наблюдаются пробки, которые образовались в результате ДТП. Так, по данным карты Google Maps, транспортный коллапс образовался на правом берегу города. Затруднено движение транспорта на всех центральных улицах, в частности на улице Крещатик, улицы Васильковской, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки.

Заторы образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Степана Бандеры, Большой окружной дороге, возле станций метро «Лукьяновская», «Политический институт», «Университет», «Крещатик», «Театральная» и «Демеевская». На левом берегу стоят автомобили на проспекте Соборности и улице Евгения Сверстюка.

Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до 20.00.

Напомним, в ГСЧС предупреждали, что 23 декабря в большинстве северных, центральных областей на дорогах ожидается гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.