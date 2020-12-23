В Раде не знают, о чем Киев договаривается в ТКГ

https://racurs.ua/n148178-v-rade-ne-znaut-o-chem-kiev-dogovarivaetsya-v-tkg.html

Ракурс

Трехсторонняя контактная группа за полтора года президентства Владимира Зеленского фактически взяла на себя функции «нормандской четверки». По словам нардепа Сергея Рахманина, этого и добивались россияне.

У меня, как у члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности, есть много вопросов к тому, как это происходит. На самом деле, это очень странная история… За последние полутора года Трехсторонняя контактная группа фактически взяла на себя тот функционал, который должен был принадлежать «нормандской четверке». А это, по большому счету, то, чего очень много и очень долго добивались россияне: они хотели все обнулить, — заявил парламентарий в интервью УП.

По его словам, это было сделано для того, чтобы свести международные переговоры к переговорам между Киевом и представителями оккупированных территорий.

Во-первых, так проще достигать своей цели. Во-вторых, наружу это можно подавать как внутренний конфликт, где Россия не является его участником, а «миротворцем», — добавил нардеп.

Он также признал наличие определенных тактических успехов украинской делегации в ТКГ, в части попыток навязывать свою повестку дня и выходить с определенными предложениями, чего не делалось раньше. Кроме этого, он напомнил об отстраненности Рады от переговорного процесса.

По большому счету, это — огромная проблема и остается другая проблема, которая, кстати, была и при Порошенко… Верховная Рада, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса… То есть когда Украина выходит с каким набором предложений… — с этими планами знакомится ОБСЕ, Россия, которая является агрессором, и представители террористических организаций. А Верховная Рада этого плана никогда в жизни не видела. Все, что нам достается, это брифинги каких-то спикеров или интервью главы ТКГ (Кравчука — ред.), который иногда свои личные мысли выдает за определенные части плана, — рассказал Рахманин.

Он добавил, что фактически украинский парламент отстранен от переговорного процесса, однако рано или поздно именно Раде придется писать законодательную базу в части переходного правосудия, уточнения законопроектов об амнистии и особом статусе.

Это смешно, это стыдно… В целостном виде этот текст (плана — ред.) я увидел только, простите, в Телеграм-канале так называемого МИД так называемой ДНР, — посетовал депутат.

Рахманин убежден, что Верховная Рада в процессе ТКГ остается за бортом.