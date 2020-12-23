Вместе с Кернесом надо похоронить совок в Украине, фото — Суспільне

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Ракурс

О смерти и похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса высказался бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов.

Он считает, что похороны Кернеса должны стать «окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще нужно много похорон».

Сенцов прокомментировал сегодняшние события в Харькове на своей странице в Фейсбук.

Очередь желающих проститься с харьковским мэром 23 декабря растянулась на полкилометра. Цветы с места панихиды отвозят машинами.

Тысячи харьковчан пришли в оперный театр попрощаться с Кернесом. По словам очевидцев, очередь из желающих почтить память мэра стартует уже от выхода из станции метро «Университет» в сторону Областного дворца детского и юношеского творчества. Большинство харьковчан пришли с цветам.

Их в оперном театре уже такое количество, что часть букетов приходится вывозить грузовыми машинами. Почтить память Кернеса можно было до 13.00, после этого гроб с телом мэра повезли на кладбище.

Напомним, Геннадий Кернес умер 16 декабря в Берлине. Через пять дней самолет с телом приземлился в Харькове. Церемония отпевания состоялась утром 23 декабря в Благовещенском соборе. Обряд провел глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий.