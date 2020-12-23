Netflix выпустил трейлер документального сериала про матерные слова. Фото: slashfilm

https://racurs.ua/n148176-netflix-vypustil-treyler-dokumentalnogo-seriala-pro-maternye-slova-video.html

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Netflix (Нетфликс) представил полноценный двухминутный трейлер документального шоу History of Swear Words, ведущим которого стал Николас Кейдж.

В шоу расскажут историю происхождения матерных слов. Премьеру планируют на 5 января 2021 года.

Эксперты в области этимологии, лексикологии и истории расскажут о происхождении слов, их историю употребления и культурное влияние.

Будут приглашать и различных гостей, например, Ника Оффермана и популярных комиков-стендаперов.

Всего Netflix планирует выпустить шесть эпизодов «Истории брани». Каждая серия будет длиться около 20 минут.

Будут исследовать историю происхождения шести самых популярных матерных слов — fuck, shit, bitch, dick, pussy, damn.

Напомним, американская компания Netflix снимала свой первый фильм в Украине. Это комедийный боевик «The Last Mercenary», который рассказывает о политических интригах, а одну из главных ролей в нем играет известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.