Netflix випустив трейлер документального серіалу про матюки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148176-netflix-vypustyv-treyler-dokumentalnogo-serialu-pro-matuky-video.htmlРакурс
Netflix (Нетфлікс) представив повноцінний двохвилинний трейлер документального шоу History of Swear Words, ведучим якого став Ніколас Кейдж.
У шоу розкажуть історію походження лайливих слів. Прем'єру планують 5 січня 2021 року.
Експерти в сфері етимології, лексикології та історії розкажуть про походження слів, їхню історію вживання і культурний вплив.
Запрошуватимуть і різних гостей, наприклад, Ніка Оффермана і популярних коміків-стендаперів.
Всього Netflix планує випустити шість епізодів «Історії лайливих слів». Кожна серія триватиме близько 20 хвилин.
Досліджуватимуть історію походження шести найпопулярніших матюків — fuck, shit, bitch, dick, pussy, damn.
Нагадаємо, американська компанія Netflix знімала свій перший фільм в Україні. Це комедійний бойовик «The Last Mercenary», який розповідає про політичні інтриги, а одну з головних ролей у ньому грає відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм.