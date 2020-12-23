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Ракурс
Netflix випустив трейлер документального серіалу про лайку. Фото: slashfilm

Netflix випустив трейлер документального серіалу про матюки (ВІДЕО)

23 гру 2020, 13:10
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Netflix (Нетфлікс) представив повноцінний двохвилинний трейлер документального шоу History of Swear Words, ведучим якого став Ніколас Кейдж.

У шоу розкажуть історію походження лайливих слів. Прем'єру планують 5 січня 2021 року.

Експерти в сфері етимології, лексикології та історії розкажуть про походження слів, їхню історію вживання і культурний вплив.

Запрошуватимуть і різних гостей, наприклад, Ніка Оффермана і популярних коміків-стендаперів.

Всього Netflix планує випустити шість епізодів «Історії лайливих слів». Кожна серія триватиме близько 20 хвилин.


Досліджуватимуть історію походження шести найпопулярніших матюків — fuck, shit, bitch, dick, pussy, damn.

Нагадаємо, американська компанія Netflix знімала свій перший фільм в Україні. Це комедійний бойовик «The Last Mercenary», який розповідає про політичні інтриги, а одну з головних ролей у ньому грає відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм.

Джерело: Ракурс


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