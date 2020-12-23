Екс-голова СБУ Олександр Якименко. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n148175-zaochne-rozsliduvannya-proty-eks-golovy-sbu-yakymenka-dozvolyv-sud.html

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Розслідування проти колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка проводитимуть заочно.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування проти екс-глави СБУ. Якименко переховується від органів слідства та суду. Про це 23 грудня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що дозвіл надано у кримінальному провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича та колишніх високопосадовців у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів під час Революції гідності. Також топ-чиновників підозрюють у перевищені службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства. Під час подій на Майдані СБУ очолював Олександр Якименко.

Нагадаємо, 15 грудня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який переховується від органів суду та слідства.