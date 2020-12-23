Зеленський на ходу на коліні вигадує, що робитиме далі — Рахманін

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Сергій Рахманін, очільник фракції «Голос» у Верховній Раді, порівняв управлінські методи та підходи екс-глави держави Петра Порошенка і чинного президента Володимира Зеленського.

Порошенко вмів слухати і робити по-своєму. Але знав і вмів, коли потрапив на посаду президента, набагато більше. Можна так чи інакше оцінювати дії Порошенка як президента, його адміністрації, міністрів… але у нього був набір людей певної компетенції, певної кваліфікації. У нього було уявлення, як і куди він рухається… Тут людина на ходу, на коліні вигадує, що вона робитиме далі, — зазначив Рахманін в інтерв’ю УП.

На його думку, «це точно не для президента історія». Проте нардеп визнав наявність низки запитань до підходів управління державою в часи Порошенка. Також Рахманін поділився враженнями від зустрічі із Зеленським.

Я із Зеленським зустрічався востаннє достатньо давно і, чесно кажучи, в мене було непереборне бажання більше не зустрічатися. Він — людина, яка надто впевнена у своїх силах, а сили ці дуже обмежені. Людина може зростати над собою, якщо вміє слухати інших. У мене не склалося враження, що Володимир Олександрович відноситься до цієї категорії людей, — вказав парламентар.

На його думку, Зеленський за рік на президентській посаді лише зрозумів, де він перебуває й окреслив для себе межі своєї компетенції та рівень відповідальності.

Чим він насправді мав займатися, Зеленський почав з’ясовувати вже після того, як був обраний. Для людини, яка обіймає таку посаду — це надто дороге задоволення: за бюджетний кошт займатися самоідентифікацією… Ми бачимо його борсання від спроби бути академічним політиком до знову повернення до простого хлопця. Це надто велика розкіш для країни з такою складною ситуацією — війна, криза і зараз ще й коронавірус, — резюмував Рахманін.

Депутат додав, що у Зеленського досі відсутнє уявлення про те, як і куди він рухатиметься далі.