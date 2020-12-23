Зеленский на ходу на колене придумывает, что делать дальше — Рахманин

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Сергей Рахманин, глава фракции «Голос» в Верховной Раде, сравнил управленческие методы и подходы экс-главы государства Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского.

Порошенко умел слушать и делать по-своему. Но знал и умел, когда попал на пост президента, гораздо больше. Можно так или иначе оценивать его действия как президента, его администрации, министров… но у Порошенко был набор людей определенной компетенции, определенной квалификации. У него было представление, как и куда он движется… Здесь человек на ходу, на колене придумывает, что он будет делать дальше, — отметил Рахманин в интервью УП.

По его мнению, «это точно не для президента история». Однако нардеп признал наличие ряда вопросов к методам управления, которые использовал Порошенко. Также Рахманин поделился впечатлениями от встречи с Зеленским.

Я с Зеленским встречался раз достаточно давно и, честно говоря, у меня было непреодолимое желание больше не встречаться. Он — человек, который слишком уверен в своих силах, а силы эти очень ограничены. Человек может расти над собой, если умеет слушать других. У меня не сложилось впечатление, что Владимир Александрович относится к этой категории людей, — указал парламентарий.

По его мнению, Зеленский за год на президентском посту только понял, где он находится и очертил для себя пределы своей компетенции и уровень ответственности.

Чем он на самом деле должен заниматься, Зеленский начал выяснять уже после того, как был избран. Для человека, который занимает такую должность, — это слишком дорогое удовольствие: за бюджетные средства заниматься самоидентификацией… Мы видим его метания от попытки быть академическим политиком до возвращения к простому парню. Это слишком большая роскошь для страны с такой сложной ситуацией — война, кризис и сейчас еще и коронавирус, — резюмировал Рахманин.

Депутат добавил, что у Зеленского до сих пор отсутствует представление о том, как и куда он будет двигаться дальше.