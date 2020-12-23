Новорічна тиша — у Туреччині і Греції під час карантину заборонили колядки і бенкети, фото — Ліга

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Влада Греції заборонила традиційне колядування на різдвяні свята, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомив міністр цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас. Він зауважив, що церквам дозволять приймати вірян лише 25 грудня — на Різдво, а також Новий рік і Богоявлення (6 січня).

В залежності від розміру храму всередині можна буде одночасно перебувати 25−50 особам за умови надягненої маски.

У Греції продовжить діяти комендантська година з 21.00 до 5.00, її дотримання посилено контролюватиме поліція.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини оприлюднило постанову, яка забороняє проведення святкових заходів у готелях у новорічний період. На сайті МВС Туреччини зазначено, що деякі готелі розмістили рекламу, яка пропонувала придбати новорічний пакет відпочинку з вечерею, музичними програмами та іншими заходами.

Це суперечить запровадженим карантинним обмеженням та правилам соціального дистанціювання, тому МВС постановило: ресторани при готелях можуть обслуговувати лише власних постояльців. Постанова забороняє влаштовувати святкові новорічні програми, організовувати розважальні заходи та бали.

Також у зазначений період заборонятиметься влаштовувати концерти живої музики включно з виступами диск-жокеїв. Починаючи з 22.00 музичне мовлення буде забороною, навіть відтворення аудіозаписів у ресторанах та готелях. Працівники готелів мають запобігати тому, щоб їхні гості збиралися у натовпи, особливо під час їжі.