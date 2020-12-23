Новогодняя COVID-тишина — в Турции и Греции запретили колядки и вечеринки, фото — Лига

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Власти Греции запретили традиционное колядование на рождественские праздники, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщил министр гражданской защиты Греции Никос Хардалиас. Он отметил, что церквям позволят принимать верующих только 25 декабря — на Рождество, а также Новый год и Богоявление (6 января).

В зависимости от размера храма внутри можно будет одновременно находиться 25−50 людям при условии надетых масок.

В Греции продлят комендантский час с 21.00 до 5.00, его соблюдение усиленно будет контролировать полиция.

Министерство внутренних дел Турции обнародовало постановление, запрещающее проведение праздничных мероприятий в гостиницах в новогодний период. На сайте МВД Турции указано, что некоторые отели разместили рекламу, которая предлагала приобрести новогодний пакет отдыха с ужином, музыкальными программами.

Это противоречит введенным карантинным ограничением и правилам социального дистанцирования, поэтому МВД постановило: рестораны при отелях могут обслуживать только своих постояльцев. Постановление запрещает устраивать праздничные новогодние программы, организовывать развлекательные мероприятия.

Также в указанный период запрещено устраивать концерты живой музыки включая выступлениями диск-жокеев. Начиная с 22.00 музыкальное вещание будет под запретом, в том числе воспроизведение аудиозаписей в ресторанах и гостиницах.