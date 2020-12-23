Экс-глава СБУ Александр Якименко. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n148175-zaochnoe-rassledovanie-protiv-eks-glavy-sbu-yakimenko-razreshil-sud.html

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Расследование против бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко будут проводить заочно.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование против экс-главы СБУ. Якименко скрывается от органов следствия и суда. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников в незаконном препятствовании проведению митингов во время Революции достоинства. Также топ-чиновников подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства. Во время событий на Майдане СБУ возглавлял Александр Якименко.

Напомним, 15 декабря Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который скрывается от органов суда и следствия.