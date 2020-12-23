Разом із Кернесом треба поховати совок в Україні, фото — Суспільне

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Ракурс

Про смерть і похорон мера Харкова Геннадія Кернеса висловився колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов.

Він вважає, що похорони Кернеса мають стати «остаточними похоронами совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похорон».

Сенцов прокоментував сьогоднішні події в Харкові на своїй сторінці у Фейсбук.

Черга охочих попрощатися із харківським мером 23 грудня розтягнулася на півкілометра. Квіти з місця панахиди відвозять машинами.

Тисячі харків’ян прийшли до оперного театру попрощатися з Кернесом. За словами очевидців, черга з бажаючих вшанувати пам’ять мера стартує вже від виходу зі станції метро «Університет» у бік Обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Більшість харків’ян прийшли з квітам.

Їх в оперному театрі вже така кількість, що частину букетів доводиться вивозити вантажними машинами. Віддати шану Кернесу можна було до 13.00, після цього труну з тілом мера повезуть на цвинтар.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 16 грудня в Берліні. Через п’ять днів літак з його тілом приземлився в Харкові. Церемонія відспівування відбулася вранці 23 грудня в Благовіщенському соборі. Чин провів очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій.