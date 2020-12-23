У Раді не знають, про що Київ домовляється в ТКГ

https://racurs.ua/ua/n148178-u-radi-ne-znaut-pro-scho-kyyiv-domovlyaietsya-v-tkg.html

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Тристороння контактна група за каденції президента Володимира Зеленського фактично перебрала на себе функції «нормандської четвірки». За словами нардепа Сергія Рахманіна, цього й добивалися росіяни.

У мене, як у члена комітету Верховної Ради з нацбезпеки, є багато питань до того, як це відбувається. Насправді, це дуже дивна історія… Протягом останніх півтора року Тристороння контактна група фактично перебрала на себе той функціонал, який мав належати до «нормандської четвірки». А це, за великим рахунком, те, чого дуже багато і дуже довго добивалися росіяни: вони хотіли обнулити це, — заявив парламентар в інтерв’ю УП.

За його словами, це все було зроблено для того, щоб звести міжнародні переговори до перемовин між Києвом і представниками окупованих територій.

По-перше, так простіше досягати своєї мети. По-друге, назовні це можна подавати як внутрішній конфлікт, де Росія не є стороною конфлікту, а є «миротворцем», — додав нардеп.

Він також визнав наявність певних тактичних успіхів української делегації у ТКГ, зокрема щодо спроб нав’язувати свій порядок денний і виходити з певними пропозиціями, чого не робилося раніше. Окрім цього, він нагадав про відстороненість Ради у переговорах.

За великим рахунком, це — величезна проблема і залишається інша проблема, яка, до речі, була і за Порошенка… Верховна Рада, як вищий законодавчий представницький орган, фактично в стороні від цього процесу… Тобто коли Україна виходить з якимось набором пропозицій… — з цими планами знайомиться… ОБСЄ, Росія, яка є агресором, і представники терористичних організацій. А Верховна Рада цього плану ніколи в житті не бачила. Все, що нам дістається, це розлогі брифінги якихось речників або інтерв’ю голови ТКГ, який інколи свої особисті думки видає за певні частини плану, — розповів Рахманін.

Він додав, що фактично український парламент усунено від переговорного процесу, проте рано чи пізно саме Раді доведеться писати законодавчу базу в частині перехідного правосуддя, уточнення законопроектів щодо амністії і особливого статусу.

Це смішно, це соромно… В цілісному вигляді цей текст (плану — ред.) я побачив тільки, вибачте, в Телеграм-каналі так званого МЗС так званої ДНР, — поскаржився депутат.

Рахманін переконаний, що Верховна Рада в процесі ТКГ залишається за бортом.