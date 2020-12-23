Сніг у Києві утворив затори. Фото: «Київсніг» у Фейсбук

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У Києві 23 грудня пішов сильний сніг. Опади досить інтенсивні і не поспішають танути, тому вулиці столиці вже засніжені.

Комунальники працюють над усуненням проблем, наразі триває «превентивна обробка й прибирання вулиць». Особливу увагу приділяють зупинкам громадського транспорту, сходам, спускам та підйомам у підземні і надземні пішохідні переходи. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що ліквідовувати наслідки снігопаду кинули 371 одиницю спецтехніки та 480 працівників. За ніч та ранок комунальники використали 313,4 т солі, 226,9 т піщано-соляної суміші та 104,2 т рідких хлоридів.

Через снігопади на столичних дорогах вже спостерігаються затори, які утворилися внаслідок ДТП. Так, за даними карти Google Maps, транспортний колапс утворився на правому березі міста. Ускладнено рух транспорту на всіх центральних вулицях, зокрема на вулиці Хрещатик, вулиці Васильківській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки.

Затори утворились на Голосіївському проспекті, проспекті Степана Бандери, Великій окружній дорозі, біля станцій метро «Лук'янівська», «Політичний інститут», «Університет», «Хрещатик», «Театральна» та «Деміївська». На лівому березі стоять автомобілі на проспекті Соборності та вулиці Євгена Сверстюка.

Синоптики прогнозують, що сніг йтиме до 20.00.

Нагадаємо, у ДСНС попереджували, що 23 грудня в більшості північних, центральних областей на дорогах очікується ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.