Программу жилищных субсидий расширил Кабмин. Фото: thepage.ua

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Программу предоставления жилищных субсидий и выплат малообеспеченным семьям расширил Кабинет министров Украины.

Это касается лиц, которые получат пособие по частичной безработице, а также выплат малообеспеченным семьям. Соответствующее решение с двухдневной доработкой правительство приняло на заседании 23 декабря. Об этом сообщает «Общественное».

Мы расширяем социальные гарантии для получателей жилищных субсидий, чтобы те, кто получает помощь по частичной безработице, могли беспрепятственно получить и эти выплаты, и субсидию, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Руководитель правительства добавил, что программа касается почти 400 тыс. человек, получающих пособие по частичной безработице. Почти 180 тыс. человек из этого числа — предприниматели.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, будут внесены изменения в порядок назначения жилищных субсидий, а также порядок назначения выплаты государственной помощи малообеспеченным семьям и семьям с детьми во время карантина. Чиновница считает, что это позволит упростить получение помощи благодаря отмене требования об обязательной уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование при назначении пособия.

Шмыгаль напомнил, что в Украине продолжается кампания по регистрации для получения 8 тыс. грн государственной финансовой помощи для ФЛП и наемных работников, которые будут вынуждены прекратить свою работу из-за усиленного карантина. Отмечается, что уже было подано более 300 тыс. заявок, а прием заявок продлится до 31 декабря 2020 года.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров упростил порядок назначения пенсии, введя процедуру «единого обращения».