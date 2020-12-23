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Ракурс
Большой приватизацией-2021 Шмыгаль будет латать дыру в бюджете — перечень объектов

Большой приватизацией-2021 Шмыгаль будет латать дыру в бюджете — перечень объектов

23 дек 2020, 15:19
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«Большая приватизация» стартует в 2021 году. Кабинет министров планирует пустить с молотка ряд госпредприятий. Сегодня правительство утвердило перечень этих объектов.

Об этом 23 декабря в ходе заседания Кабмина сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Запланирована продажа крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в бюджет на более чем 12 млрд грн. Правительство одобрило проект закона, которым предлагается разблокировать «Большую приватизацию» в 2021 году, — отметил глава правительства.

Речь идет о снятии ограничений на продажу:

  • пяти ТЭЦ,

  • трех облэнерго,

  • предприятия «Большевик»,

  • Одесского припортового завода,

  • Объединенной горно-химической компании,

  • «Президент-отеля».


Приватизация — это серьезный удар по коррупции и интересах тех делков, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях, — убежден Шмыгаль.

Он добавил, что правительство стремится ускорить темпы приватизации в 2021 году. Для этого Кабмин заручился поддержкой послов стран «Большой семерки» G7.

Источник: Ракурс


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