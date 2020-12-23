Большой приватизацией-2021 Шмыгаль будет латать дыру в бюджете — перечень объектов

https://racurs.ua/n148187-bolshoy-privatizaciey-2021-shmygal-budet-latat-dyru-v-budjete-perechen-obektov.html

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«Большая приватизация» стартует в 2021 году. Кабинет министров планирует пустить с молотка ряд госпредприятий. Сегодня правительство утвердило перечень этих объектов.

Об этом 23 декабря в ходе заседания Кабмина сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Запланирована продажа крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в бюджет на более чем 12 млрд грн. Правительство одобрило проект закона, которым предлагается разблокировать «Большую приватизацию» в 2021 году, — отметил глава правительства.

Речь идет о снятии ограничений на продажу:

пяти ТЭЦ,

трех облэнерго,

предприятия «Большевик»,

Одесского припортового завода,

Объединенной горно-химической компании,

«Президент-отеля».



Приватизация — это серьезный удар по коррупции и интересах тех делков, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях, — убежден Шмыгаль.

Он добавил, что правительство стремится ускорить темпы приватизации в 2021 году. Для этого Кабмин заручился поддержкой послов стран «Большой семерки» G7.