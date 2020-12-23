Кернес подхватил коронавирус от домработницы. Фото: rubryka

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Кернес подхватил коронавирус от домработницы, помогавшей ему одеваться. Также стало известно, что 11-летняя дочь мэра Харькова живет с матерью в Лондоне.

Эту информацию подтвердил близкий друг мэра, бизнесмен Павел Фукс. Он сообщил, что известно имя человека, после контакта с которым мэр слег в больницу, а позднее не перенес осложнений и скончался, пишет «Страна.юа».

В день прощания с Кернесом официальное подтверждение получила информация о том, как он подхватил инфекцию.

Как стало известно Newsroom, в близком окружении мэра обсуждают, что заразить его могла женщина, которая в последние годы помогала ему одеваться.

Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски, — рассказал Фукс.

Он добавил, что Кернесу важно было показать, что он не боится пандемии, чтобы не останавливать транспорт и не вводить в городе локдаун.

Также стало известно, что 11-летняя дочь умершего вместе с мамой живет в Лондоне.

Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа, просто копия! И внешне, и по характеру, — рассказал Павел Фукс.

Он не назвал имени матери, однако из собственных источников Newsroom стало известно, что речь идет об Ольге М. Она является официальным представителем и дистрибьютором бренда детской одежды в Украине.

Компания занимается продажей вещей премиум-класса из Японии. В открытых источниках указано, что у женщины есть дочь Соня.

В 2015 году София Кернес стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве. По данным издания «Наші гроші», трехкомнатное жилье в ЖК «Новопечерские липки» ей подарили.

Напомним, последний раз Кернеса видели на публике 23 августа. У него диагностировали COVID-19, а также усложнились хронические болезни и старые травмы.

Геннадий Кернес умер 16 декабря в Берлине. Через пять дней самолет с телом приземлился в Харькове.

Церемония отпевания состоялась утром 23 декабря в Благовещенском соборе. Обряд провел глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий.