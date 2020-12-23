Кернес підхопив коронавірус від хатньої робітниці. Фото: rubryka

https://racurs.ua/ua/n148186-hvora-na-covid-19-pokoyivka-i-donka-v-londoni-zmi-pro-ostanni-misyaci-jyttya-kernesa.html

Ракурс

Кернес підхопив коронавірус від хатньої робітниці, яка допомагала йому одягатися. Також стало відомо, що 11-річна дочка мера Харкова разом із матір’ю живе в Лондоні.

Цю інформацію підтвердив близький друг мера, бізнесмен Павло Фукс. Він повідомив, що відоме ім’я людини, після контакту з якою мер потрапив до лікарні, а пізніше не витримав ускладнень і помер, пише «Страна.юа».

У день прощання з Кернесом офіційне підтвердження отримала інформація про те, як він підхопив інфекцію.

Як стало відомо Newsroom, в близькому оточенні мера обговорюють, що заразити його могла жінка, яка в останні роки допомагала йому одягатися.

Кажуть, що хатня робітниця. Ходила навколо, кашляла в масці. Гена був в цьому плані досить безтурботним. Виходив на вулицю абсолютно без маски, — розповів Фукс.

Він додав, що Кернесу важливо було показати, що він не боїться пандемії, щоб не зупиняти транспорт і не вводити в місті локдаун.

Також стало відомо, що 11-річна донька померлого разом з мамою живе в Лондоні.

Сини Кернеса підтримують з нею стосунки. Він її шалено любив. Просто не хотів, щоб вона бачила його хворим. Вона на нього дуже схожа, просто копія! І зовні, і характером, — розповів Павло Фукс.

Він не назвав імені матері, проте з власних джерел Newsroom стало відомо, що мова йде про Ольгу М. Вона є офіційним представником і дистриб’ютором бренду дитячого одягу в Україні.

Компанія займається продажем речей преміум-класу з Японії. У відкритих джерелах зазначено, що у жінки є дочка Соня.

У 2015 році Софія Кернес стала власницею квартири в елітному житловому комплексі в Києві. За даними видання «Наші гроші», трикімнатне житло в ЖК «Новопечерські липки» їй подарували.

Нагадаємо, востаннє Кернеса бачили на публіці 23 серпня. У нього діагностували COVID-19, а також ускладнилися хронічні хвороби та старі травми.

Геннадій Кернес помер 16 грудня в Берліні. Через п’ять днів літак з його тілом приземлився в Харкові.

Церемонія відспівування відбулася вранці 23 грудня в Благовіщенському соборі. Чин провів очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій.