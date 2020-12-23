Україна спростила порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання для білорусів. Фото: aif.by

https://racurs.ua/ua/n148185-bilorusam-sprostyly-poryadok-oformlennya-posvidok-na-tymchasove-projyvannya-v-ukrayini.html

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Україна спростила порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання для білорусів.

Кабінет міністрів 23 грудня ухвалив постанову, якою спростив порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь. Документи на оформлення можуть подавати білоруські підприємці й висококваліфіковані спеціалісти, зокрема фахівці у сфері інформаційних технологій та інновацій. Про це повідомлялося в трансляції засідання уряду.

Для оформлення такої посвідки білоруським громадянам необхідно подати до територіального органу Державної міграційної служби паспорт та переклад на українську мову сторінки паспорту, дійсний поліс медичного страхування, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або звільнення його від сплати.

Зазначається, що посвідка на тимчасове проживання буде надана протягом трьох робочих днів з дати прийняття документів.

Нагадаємо, громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту від тиску та переслідувань, можуть потрапити на територію України попри закриття кордонів нашої держави для іноземців через ситуацію з коронавірусом.