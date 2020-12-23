2 млрд євро Мінфін залучив на розміщенні ОВДП у грудні, фото — Депо

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Ракурс

Держборг України збільшився. Кабмін посилено позичав кошти у грудні. Міністерство фінансів змогло залучити за цей період більш ніж 73 млрд грн на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Таким чином, уряд за місяць зміг позичити понад 2 млрд євро.

Увівторок, 22 грудня, Мінфін залучив понад 22 млрд грн від продажу облігацій, а тижнем раніше було отримано рекордні 51,44 млрд грн від розміщення паперів у гривні, доларах і євро. Також надійшло більш ніж 600 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 23 грудня, що на казначейському рахунку є достатня ліквідність для забезпечення всіх платежів.

22 грудня Мінфін доповів про залучення до держбюджету 22,2 млрд грн. Гроші позичалися на термін від 84 до 1526 днів із середньозваженою ставкою дохідності від 10% до 12,34% річних.

Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 138,5 млн дол. терміном обігу 358 днів із середньозваженою ставкою прибутковості 3,80%.

Наприкінці квітня Мінфін після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення ОВДП. У січні-листопаді уряд позичив через облігації 171,1 млрд грн, 2,9 млрд дол. і 788 млн євро.

Експерти вважають, що уряд вкотре обирає найпростіший і найризикованіший для країни шлях — кредитної залежності.

На початку грудня дефіцит державного бюджету сягав рекордного за всю історію незалежності рівня — майже 300 млрд грн. На 2021 рік уряд запланував «діру» в бюджеті на рівні 236 млрд грн (5,5% ВВП). Тим часом Україна уклала чергові угоди з міжнародними партнерами про надання позик — Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

В першій угоді йдеться про кредит Україні на суму 300 млн дол. Це цільова допомога на підтримку малозабезпечених сімей та допомогу підприємцям, постраждалим від негативного економічного впливу пандемії COVID-19. Загальна ж сума запозичень у рамках співпраці України з МБРР складає на сьогодні 750 млн дол.

Інший кредит, від ЄІБ, становить 640 млн євро. Ця допомога розподілена за кількома напрямками. Зокрема, 340 млн євро запозичень Кабмін використає на відновлення соціальної та транспортної інфраструктури у східному регіоні. Підрядники реконструюватимуть школи, дитсадки, лікарні, поштові відділення, вуличне освітлення, каналізаційні системи, відновлюватимуть муніципальний транспорт тощо. Ще 100 млн євро ЄІБ надасть на відновлення дорожньої мережі Луганщини, 200 млн євро запозичень підуть на реалізацію проекту «Міський громадський транспорт України ІІ», що передбачає закупівлю електричного громадського транспорту.