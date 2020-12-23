Более 2 млрд евро Минфин привлек на размещении ОВГЗ в декабре

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Госдолг Украины увеличился. Кабмин усиленно занимал средства в декабре. Министерство финансов смогло привлечь за этот период более чем 73 млрд грн на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом, правительство за месяц смог одолжить более 2 млрд евро.

Во вторник, 22 декабря, Минфин привлек более 22 млрд грн от продажи облигаций, а неделей ранее было получено рекордные 51,44 млрд грн от размещения бумаг в гривне, долларах и евро. Также поступило более 600 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 23 декабря, что на казначейском счету есть достаточная ликвидность для обеспечения всех платежей.

22 декабря Минфин доложил о привлечении в госбюджет 22,2 млрд грн. Деньги заимствовались на срок от 84 до 1526 дней со средневзвешенной ставкой доходности от 10% до 12,34% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 138,5 млн долл. сроком обращения 358 дней со средневзвешенной ставкой доходности 3,80%.

В конце апреля Минфин после нескольких недель перерыва вернулся на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению ОВГЗ. В январе-ноябре правительство одолжило через облигации 171,1 млрд грн, 2,9 млрд долл. и 788 млн евро.

Эксперты считают, что правительство в очередной раз выбирает самый простой и самый рискованный для страны путь — кредитной зависимости.

В начале декабря дефицит государственного бюджета достигал рекордного за всю историю независимости уровня — почти 300 млрд грн. На 2021 год правительство запланировало «дыру» в бюджете на уровне 236 млрд грн (5,5% ВВП).

Между тем Украина заключила очередные соглашения с международными партнерами о предоставлении займов — Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

В первом соглашении говорится о кредите Украине на сумму 300 млн долл. Это целевая помощь на поддержку малообеспеченных семей и помощь предпринимателям, пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19. Общая сумма заимствований в рамках сотрудничества Украины с МБРР составляет на сегодня 750 млн долл.

Другой кредит, от ЕИБ, составляет 640 млн евро. Эта помощь распределена по нескольким направлениям. В частности, 340 млн евро заимствований Кабмин использует на восстановление социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе.

Подрядчики будут реконструировать школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, восстанавливать муниципальный транспорт и тому подобное.

Еще 100 млн евро ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины, 200 млн евро заимствований пойдут на реализацию проекта «Городской общественный транспорт Украины II», что предусматривает закупку электрического общественного транспорта.