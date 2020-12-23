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Ракурс
Новые штрафы за нарушение самоизоляции и обсервации согласовал Кабмин — детали

Новые штрафы за нарушение самоизоляции и обсервации согласовал Кабмин — детали

23 дек 2020, 14:33
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Штрафы за нарушение самоизоляции или обсервации установил Кабинет министров — правительство на заседании 23 декабря поддержало законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Теперь такое нарушение влечет за собой штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Этот проект закона еще должна рассмотреть и поддержать Верховная Рада.

Подробнее об изменениях в приложении:


Источник: Ракурс


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