Новые штрафы за нарушение самоизоляции и обсервации согласовал Кабмин — детали

https://racurs.ua/n148183-novye-shtrafy-za-narushenie-samoizolyacii-i-observacii-soglasoval-kabmin-detali.html

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Штрафы за нарушение самоизоляции или обсервации установил Кабинет министров — правительство на заседании 23 декабря поддержало законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Теперь такое нарушение влечет за собой штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Этот проект закона еще должна рассмотреть и поддержать Верховная Рада.

Подробнее об изменениях в приложении: