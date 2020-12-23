Штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації погодив Кабмін — деталі

https://racurs.ua/ua/n148183-novi-shtrafy-za-porushennya-samoizolyaciyi-chy-observaciyi-pogodyv-kabmin-detali.html

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Штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації встановив Кабінет міністрів — уряд під час засідання 23 грудня підтримав законопроект щодо посилення адміністративної відповідальності за правопорушення з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Відтепер таке порушення тягне за собою штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Цей проект закону ще має погодити Верховна Рада.

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