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Штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації погодив Кабмін — деталі
Нові штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації погодив Кабмін — деталіhttps://racurs.ua/ua/n148183-novi-shtrafy-za-porushennya-samoizolyaciyi-chy-observaciyi-pogodyv-kabmin-detali.htmlРакурс
Штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації встановив Кабінет міністрів — уряд під час засідання 23 грудня підтримав законопроект щодо посилення адміністративної відповідальності за правопорушення з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні.
Відтепер таке порушення тягне за собою штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Цей проект закону ще має погодити Верховна Рада.
Детальніше про зміни в додатку:
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