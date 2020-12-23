Дав “куму Медведчука” зі «Слуги народу» 2 млн дол. в обмін на підтримку після виборів — Микитась

https://racurs.ua/ua/n148182-dav-kumu-medvedchuka-zi-slugy-narodu-2-mln-dol-v-obmin-na-pidtrymku-pislya-vyboriv-mykytas.html

Ракурс

Максим Микитась, колишній голова компанії «Укрбуд», фігурант справи про заволодіння 81,5 млн грн Національної гвардії заявив, що під час виборів до Верховної Ради профінансував партію Володимира Зеленського «Слуга народу» на 2 млн дол. в обмін на гарантії підтримки від нової влади.

Микитась стверджує, що на «слуг» його вивів головний юрист «Укрбуду» Вʼячеслав Мармиш — він запропонував йому фінансувати партію і познайомив з нардепом-«слугою», який нині працює заступником голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрієм Холодовим. Про це Микитась розповів в інтервʼю «Цензор.НЕТ».

Через Холодова Мармишу пообіцяли підтримку в Офісі президента. І Мармиш втягнув мене в фінансування виборчої кампанії «Слуги народу» в Києві, — розповів Микитась.

За його словами, гроші він передавав через Холодова. Микитась також заявив, що Холодов відповідав за пʼять округів у Києві і йому «Укрбуд» передав на час виборчої кампанії всі свої білборди.

Холодов говорив, що у нього 25 депутатів, свій депутатський корпус. Він хвалився, що вони куми з Медведчуком, — сказав Микитась.

Фігурант справи про квартири для Нацгвардії поскаржився, що після виборів Холодов «забув» про «Укрбуд» і не надав допомоги.

Нагадаємо, Микитась є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для потреб Нацгвардії. У жовтні 2019 року йому повідомили про підозру у розкраданні, а 1 грудня 2020 року повідомили про підозру у дачі хабаря.

2 грудня НАБУ оприлюднило переписку підозрюваних у «справі Микитася», серед яких, імовірно, був заступник голови Офісу президента Олег Татаров.