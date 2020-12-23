Смерть від малярії зафіксували в Харкові. Фото: futurum.today

https://racurs.ua/ua/n148181-smert-vid-malyariyi-zafiksuvaly-v-harkovi.html

Ракурс

У Харкові медики 19 грудня зафіксували смерть від малярії — помер 22-річний студент, який прибув з Африки.

Хвороба забрала життя українця, який працював в Екваторіальній Гвінеї. Медики кажуть, що під час перебування за кордоном пацієнт не хворів на малярію, проте його неодноразово кусали комарі. Про це 23 грудня повідомило місцеве видання Newsroom із посиланням на Харківський лабораторний центр.

Зазначається, що 9 грудня у пацієнта з’явилися клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 градусів. Однак за медичною допомогою хлопець звернувся лише через 10 днів.

Згодом студента госпіталізували, а в лікарні йому поставили відповідний діагноз. На жаль, врятувати хворого не вдалося, того ж дня лікарі констатували смерть.

Представники лабораторного центру заявили, зо в 2020 році в Харкові виявили вже п’ять випадків малярії — хворіли двоє студентів та двоє безробітних, які прибули з Індії та країн Африки.

Нагадаємо, у травні в Харкові зареєстрували завізний випадок малярії. Хворий студент приїхав до України у вересні 2020 року, але симптоми хвороби з’явилися тільки навесні.