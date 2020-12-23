Смерть от малярии зафиксировали в Харькове. Фото: futurum.today

https://racurs.ua/n148181-smert-ot-malyarii-zafiksirovali-v-harkove.html

Ракурс

В Харькове медики 19 декабря зафиксировали смерть от малярии — умер 22-летний студент, прибывший из Африки.

Болезнь унесла жизнь украинца, работавшего в Экваториальной Гвинее. Медики говорят, что во время пребывания за рубежом пациент не болел малярией, однако его неоднократно кусали комары. Об этом 23 декабря сообщило местное издание Newsroom со ссылкой на Харьковский лабораторный центр.

Отмечается, что 9 декабря у пациента появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5 градусов. Однако за медицинской помощью парень обратился лишь через 10 дней.

Впоследствии студента госпитализировали, а в больнице ему поставили соответствующий диагноз. К сожалению, спасти больного не удалось, в тот же день врачи констатировали смерть.

Представители лабораторного центра заявили, что в 2020 году в Харькове обнаружили уже пять случаев малярии — болели два студентов и два безработных, прибывших из Индии и стран Африки.

Напомним, в мае в Харькове зарегистрировали завозной случай малярии. Больной студент приехал в Украину в сентябре 2020 года, но симптомы болезни появились только весной.