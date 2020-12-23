Дал «куму Медведчука» из «Слуги народа» 2 млн долл. в обмен на поддержку после выборов — Микитась

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Максим Микитась, бывший глава компании «Укрбуд», фигурант дела о завладении 81,5 млн грн Национальной гвардии заявил, что во время выборов в Верховную Раду профинансировал партию Владимира Зеленского «Слуга народа» на 2 млн долл. в обмен на гарантии поддержки от новой власти.

Микитась утверждает, что на «слуг» его вывел главный юрист «Укрбуда» Вячеслав Мармыш — он предложил ему финансировать партию и познакомил с нардепом-«слугой», который сейчас является зампредседателя финансового комитета Рады Андреем Холодовым. Об этом Микитась рассказал в интервью «Цензор.НЕТ».

Через Холодова Мармышу пообещали поддержку в Офисе президента. И Мармыш втянул меня в финансирование избирательной кампании «Слуги народа» в Киеве, — рассказал Микитась.

По его словам, деньги он передавал через Холодова. Микитась также заявил, что Холодов отвечал за пять округов в Киеве и ему «Укрбуд» передал на время избирательной кампании все свои билборды.

Холодов говорил, что у него 25 депутатов, свой депутатский корпус. Он хвастался, что они с Медведчуком кумовья, — сказал Микитась.

Фигурант дела о квартирах для Нацгвардии пожаловался, что после выборов Холодов «забыл» об «Укрбуде» и не оказал помощи.

Напомним, Микитась является главным фигурантом дела о хищении 81 млн грн при строительстве квартир для Нацгвардии. В октябре 2019 года ему сообщили о подозрении в хищении, а 1 декабря 2020 года — о подозрении в даче взятки.

2 декабря НАБУ обнародовало переписку подозреваемых по «делу Микитася», среди которых, вероятно, был заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.