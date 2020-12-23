С Татаровим мы все делали вместе, но он на Банковой, а я под следствием — Микитась о деле «Укрбуда"

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Максим Микитась, экс-нардеп и глава корпорации «Укрбуд» рассказал об участии заместителя руководителя канцелярии президента Украины Олега Татарова в деле экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.

Микитась рассказал журналистам, что его бывший сотрудник Татаров работал над соглашением об участке и квартирах для Нацгвардии с гендиректором Олегом Майбородой и другими менеджерами компании.

Он непосредственно был на совещаниях Нацгвардии с участием представителей Главной военной прокуратуры. Впоследствии Татаров сопровождал дело, когда против «Укрбуда» завели производство.

Татаров — один из основных юристов компании. Как мне казалось, мы дружили. В 2019 году вместе на Новый год летали на отдых в Мексику семьями, — рассказал Микитась «Цензору».

Застройщик рассказал, что пока не признавался следствию о взятках Аллерову, а прокурор ходатайствовал в суде о смягчении меры пресечения после того, как Микитась компенсировал часть убытков по делу (50 млн грн).

Микитась сообщил, что рассказал детективам НАБУ о проведении экспертизы сотрудником МВД Дубоносом (именно ему, вероятно, передавал взятку Татаров).

За свои грехи я готов отвечать перед судом, я с себя свою часть ответственности не снимаю. Но я не понимаю, почему один из ключевых руководителей «Укрбуда» по юридическим вопросам Олег Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровим все делали вместе, но если Татаров сел в Офисе президента, так почему я должен сидеть в тюрьме? — сообщил Микитась.



Владелец «Укрбуда» считает, что против него объединились топ-менеджеры компании, включая Татарова. Они якобы воспользовались ситуацией, чтобы «вместе утопить» Микитася, «избежать ответственности и договориться с властью».

Напомним, что Татаров проходит по делу застройщика Максима Микитася. НАБУ расследует его возможную причастность к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Национальной гвардии.