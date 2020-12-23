«Карантинные» 8 тыс. грн начали выплачивать ФЛП. Фото: ТСН

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Ракурс

ФЛП и наемные работники начали получать по 8 тыс. грн материальной помощи.

По состоянию на 23 декабря «карантинные» выплаты начислены на 280 тыс. 346 заявлений, общая сумма которых достигает 2 млн 242 тыс. 768 грн. Помощь получают наемные работники юридических лиц или ФЛП, ФЛП, если их основной КВЭД относится к тем, в отношении которых употребляют карантинные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба партии «Слуга народа»

Для того, чтобы получить помощь от государства, необходимо, заполнить заявку на портале «Дія» или в приложении «Дія» на смартфоне или планшете. Нужно это сделать до 31 декабря.

Как получить услугу на портале?

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе «Услуги» выберите пункт «Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам».

«Дія» автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Как получить услугу в приложении?

Авторизуйтесь в приложении через свой Приват24, Monobank или BankID НБУ.

В разделе «Услуги» нажмите «Получить помощь».

«Дія» автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.

Ожидайте уведомления о проработке заявления.

Ранее сообщалось, что выплаты предпринимателям, которые должны помочь бизнесу во время карантина, начнут выплачивать уже 21 декабря. Большинство предпринимателей получит государственную помощь еще до конца года.