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Ракурс
«Карантинные» 8 тыс. грн начали выплачивать ФЛП. Фото: ТСН

«Карантинные» 8 тыс. грн начали выплачивать ФЛП — как заполнить заявку

23 дек 2020, 12:26
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ФЛП и наемные работники начали получать по 8 тыс. грн материальной помощи.

По состоянию на 23 декабря «карантинные» выплаты начислены на 280 тыс. 346 заявлений, общая сумма которых достигает 2 млн 242 тыс. 768 грн. Помощь получают наемные работники юридических лиц или ФЛП, ФЛП, если их основной КВЭД относится к тем, в отношении которых употребляют карантинные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба партии «Слуга народа»

Для того, чтобы получить помощь от государства, необходимо, заполнить заявку на портале «Дія» или в приложении «Дія» на смартфоне или планшете. Нужно это сделать до 31 декабря.

Как получить услугу на портале?


  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  • В разделе «Услуги» выберите пункт «Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам».
  • «Дія» автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  • Подтвердите свое текущее место работы.
  • Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.
  • Проверьте и отправьте заполненное заявление.
  • Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Как получить услугу в приложении?

  • Авторизуйтесь в приложении через свой Приват24, Monobank или BankID НБУ.
  • В разделе «Услуги» нажмите «Получить помощь».
  • «Дія» автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  • Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.
  • Ожидайте уведомления о проработке заявления.

Ранее сообщалось, что выплаты предпринимателям, которые должны помочь бизнесу во время карантина, начнут выплачивать уже 21 декабря. Большинство предпринимателей получит государственную помощь еще до конца года.

Источник: Ракурс


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