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Ракурс
Шансы переизбрания на второй срок Порошенко и Зеленского оценили в Раде

Шансы переизбрания на второй срок Порошенко и Зеленского оценили в Раде

23 дек 2020, 12:13
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Шансы переизбрания на второй президентский срок экс-главы государства Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского оценил нардеп из фракции «Голос» Сергей Рахманин. Журналисты поинтересовались у депутата, сможет ли Порошенко снова вернуться на Банковую.

Не думаю. Возможности уже потеряны, — заявил Рахманин в интервью УП.

Также он ответил, может ли Зеленский переизбраться на следующий президентский срок.


Жизнь непредсказуемая и волнующая. Украина с этой точки зрения очень удивительная страна, здесь может быть практически все, что угодно. Здесь даже Зеленский может стать президентом… Если мы исходим из реалий, я думаю, что вряд ли. Я не вижу сейчас, что должно произойти, чтобы он переизбрался, — резюмировал нардеп.

По его мнению, самая большая задача Зеленского — с честью и достоинством пройти этот срок. Однако Рахманин не понимает, что может заставить избирателя проголосовать за него во второй раз.

Источник: Ракурс


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