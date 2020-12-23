Шанси переобрання на другий термін Порошенка і Зеленського оцінили у Раді — новини політики

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Шанси переобрання на другий президентський термін екс-глави держави Петра Порошенка і чинного президента Володимира Зеленського оцінив нардеп з фракції «Голос» Сергій Рахманін. Журналісти поцікавилися у депутата, чи зможе Порошенко знову повернутися на Банкову.

Не думаю. Можливості вже втрачені, — заявив Рахманін в інтерв’ю УП.

Також він відповів, чи може Зеленський переобратися на наступний президентський термін.

Життя непередбачуване, бентежне. Україна з цієї точки дуже дивна країна, тут може бути практично будь що. Тут навіть Зеленський може стати президентом… Якщо ми виходимо з реалій, я думаю, що навряд. Я не бачу зараз, що має статися, щоб він переобрався, — резюмував нардеп.

На його думку, найбільше завдання Зеленського — з честю та гідністю пройти цей термін. Проте Рахманін не розуміє, що може примусити виборця проголосувати за нього вдруге.