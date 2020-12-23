Павло Дуров повідомив про початок монетизації Telegram. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n148168-pro-pochatok-monetyzaciyi-telegram-povidomyv-pavlo-durov.html

Ракурс

Telegram (Телеграм) будуть монетизувати, оскільки обслуговування роботи месенджера через зростання кількості користувачів стає все дорожчим.

Кількість користувачів Telegram вже близька до півмільярда, а підтримка проектів такого масштабу, зокрема оплата витрат на сервери й трафік, обходиться в «сотні мільйонів доларів в рік», повідомив засновник месенджера Павло Дуров у своєму блозі.

Завдяки досягнутому масштабу ми зможемо монетизувати Telegram ненав’язливо — більшість користувачів навряд помітять будь-які серйозні зміни, — запевнив він.

Доступ звичайних користувачів до всіх нині нинішніх сервісів Telegram, за словами засновника проекту, і далі буде безкоштовним. При цьому канали обміну особистими повідомленнями та групові чати залишаться вільними від реклами.

Однак на пабліки з безліччю підписників, власники яких самі заробляють на публікації рекламних оголошень, чекають зміни.

Всі поточні сервіси Telegram залишаться безкоштовними. Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів із розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсомісткими та, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі завжди будуть користуватися Telegram безкоштовно, — додав Дуров.

За словами Дурова, монетизація дозволить Telegram зберегти незалежність і буде корисна всьому співтовариству, бо розширить можливості творців контенту для заробітку.

Наприклад, якщо популярні публічні канали монетизуватимуться через рекламну платформу, власники цих каналів отримають безкоштовний трафік пропорційно до їх охоплення. Або якщо на додачу до поточних безкоштовних стікерів з’являться платні стікери з розширеними можливостями, художники цих стікерів також отримають частину доходу, — пояснив Дуров.

Він також запевнив, що не буде продавати компанію, як це зробили засновники WhatsApp.

Telegram потрібен світу як незалежний проект, де поважають права користувачів і забезпечують високу якість сервісу. Telegram повинен і далі служити зразком технологічної компанії, яка прагне до досконалості та цілісності. Сумні приклади наших попередників показують, що це неможливо в складі великої корпорації, — сказав Дуров.

Нагадаємо, 16 грудня у месенджері Telegram стався глобальний збій. Скарги надходили з України, Росії, Білорусі, Грузії, Латвії, Польщі, Туреччини, Японії, Мексики.