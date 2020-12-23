Павел Дуров сообщил о начале монетизации Telegram. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n148168-o-nachale-monetizacii-telegram-soobschil-pavel-durov.html

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Telegram (Телеграм) будут монетизировать, поскольку обслуживание работы мессенджера из-за числа пользователей становится все дороже.

Число пользователей Telegram уже близко к полумиллиарду, а поддержка проектов такого масштаба, в том числе оплата расходов на серверы и трафик, обходится в «сотни миллионов долларов в год», сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.

Благодаря достигнутому масштабу мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения, — заверил он.

Доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам Telegram, по словам основателя проекта, и дальше будет бесплатным. При этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы.

Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, ждут перемены.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно, — добавил Дуров.

По словам Дурова, монетизация позволит Telegram сохранить независимость и будет полезна всему сообществу, так как расширит возможности создателей контента для заработка.

Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или если вдобавок к текущим бесплатным стикерам появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода, — объяснил Дуров.

Он также заверил, что не будет продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации, — сказал Дуров.

Напомним, 16 декабря в мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. Жалобы поступали из Украины, России, Беларуси, Грузии, Латвии, Польши, Турции, Японии, Мексики.