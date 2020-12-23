Трамп отказался передать Байдену своих подписчиков в Twitter. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов Америки, не отдаст своих подписчиков Джо Байдену, который официально вступит в свою должность 20 января 2021 года.

Новый американский президент получит от Трампа официальный аккаунт главы государства в Twitter, но без всех подписчиков. Twitter предложит существующим подписчикам команды Джо Байдена и его нового вице-президента Камалы Харрис подписаться на официальные аккаунты главы государства и его подчиненных после того, как все организационные формальности будут улажены. Однако аудитория сама будет решать, подписываться на этот отраженный запись или нет. Об этом сообщает Business Insider.

В целом новому президенту передадут около 12 аккаунтов, связанных с аппаратом президента, включая официальную страницу президента @POTUS, страницу первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря Белого дома @PressSec, а также официальный аккаунт Белого дома @WhiteHouse и другие без имеющихся у них сейчас подписчиков.

О причине, почему Джо Байдену и его команде придется начинать раскрутку страниц с нуля, не сообщается. По неофициальным данным, судьбу подписчиков решают предыдущие владельцы аккаунтов. В свое время Барак Обама отдал всех подписчиков Дональду Трампу.

Как известно, Трамп активно выражал недовольство правилами Twitter и неоднократно критиковал сервис микроблогов за то, что он якобы мешает свободе слова. Глава США даже собирался принять законодательные меры, чтобы закрыть социальную сеть.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп, каденция которого подходит к завершению, издал распоряжение относительно того, какими должны быть новые правительственные здания в Соединенных Штатах Америки.