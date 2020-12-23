Трамп відмовився передати Байдену своїх підписників у Twitter. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів Америки, не віддасть своїх підписників Джо Байдену, який офіційно вступить на свою посаду 20 січня 2021 року.

Новий американський президент отримає від Трампа офіційний аккаунт глави держави в Twitter, але без всіх підписників. Twitter запропонує існуючим підписникам команди Джо Байдена та його нового віце-президента Камали Харріс підписатися на офіційні акаунти глави держави і його підлеглих після того, як всі організаційні формальності будуть улагоджені. Однак аудиторія сама буде вирішувати, підписуватися на цей облікований запис чи ні. Про це повідомляє Business Insider.

Загалом новому президенту передадуть близько 12 акаунтів, пов’язаних з апаратом президента, включаючи офіційну сторінку президента @POTUS, сторінку першої леді @FLOTUS і прес-секретаря Білого дому @PressSec, а також офіційний обліковий запис Білого дому @WhiteHouse та інші без наявних у них зараз передплатників.

Про причини, чому Джо Байдену і його команді доведеться починати розкрутку сторінок з нуля, не повідомляється. За неофіційними даними, долю передплатників вирішують попередні власники акаунтів. Свого часу Барак Обама віддав всіх підписників Дональду Трампу.

Як відомо, Трамп активно висловлював невдоволення правилами Twitter і неодноразово критикував сервіс мікроблогів за те, що він нібито заважає свободі слова. Глава США навіть збирався вжити законодавчих заходів, щоб закрити соціальну мережу.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп, каденція якого добігає до завершення, видав розпорядження щодо того, якими мають бути нові урядові будівлі в Сполучених Штатах.