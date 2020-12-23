Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Борщ — наш, а Росія з цього біситься — як міністри національну страву варили, фото — Мінкульт

Борщ — наш, а Росія з цього біситься — як міністри національну страву варили (ФОТО, ВІДЕО)

23 гру 2020, 11:19
999

Борщ з вишнями переміг в кулінарному змаганні чотирьох українських міністрів. Їх запросив на свою промо-акцію відомий український кухар і блогер Євген Клопотенко.

Кулінарні змагання влаштували для підтримки внесення елемента «Культура приготування борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Клопотенко сформував дві команди з міністрів і запропонував їм інгредієнти традиційного борщу. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко взялися за борщ з вишнями.

Борщ — наш, а Росія з цього біситься — як міністри національну страву варили, фото — Мінкультури

А міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко приготували борщ зі смаженою капустою.

Росіяни ніяк не можуть змиритися, що борщ наш, — сказав після кулінарного батлу Ткаченко.

Борщ Стефановської і Ткаченка переміг, вони готували його на яловичому бульйоні. Борщ Петрашко і Абрамовського отримав приз глядацьких симпатій.

Клопотенко підсумував, що загалом переміг борщ — одна з найбільш вживаних та відомих українських страв.

Борщ — наш, а Росія з цього біситься — як міністри національну страву варили, фото — Мінкультури

У жовтні експертна рада рекомендувала Мінкульту включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини «Культуру приготування українського борщу».


Борщ — наш, а Росія з цього біситься — як міністри національну страву варили, фото — Мінкультури

Борщ — наш, а Россия из-за этого бесится — как министры национальное блюдо варили, фото — Минкульт

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів