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Борщ — наш, а Росія з цього біситься — як міністри національну страву варили, фото — Мінкульт
Борщ — наш, а Росія з цього біситься — як міністри національну страву варили (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148166-borsch-nash-a-rosiya-z-cogo-bisytsya-yak-ministry-nacionalnu-stravu-varyly-foto-video.htmlРакурс
Борщ з вишнями переміг в кулінарному змаганні чотирьох українських міністрів. Їх запросив на свою промо-акцію відомий український кухар і блогер Євген Клопотенко.
Кулінарні змагання влаштували для підтримки внесення елемента «Культура приготування борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Клопотенко сформував дві команди з міністрів і запропонував їм інгредієнти традиційного борщу. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко взялися за борщ з вишнями.
А міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко приготували борщ зі смаженою капустою.
Росіяни ніяк не можуть змиритися, що борщ наш, — сказав після кулінарного батлу Ткаченко.
Борщ Стефановської і Ткаченка переміг, вони готували його на яловичому бульйоні. Борщ Петрашко і Абрамовського отримав приз глядацьких симпатій.
Клопотенко підсумував, що загалом переміг борщ — одна з найбільш вживаних та відомих українських страв.
У жовтні експертна рада рекомендувала Мінкульту включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини «Культуру приготування українського борщу».
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