Борщ — наш, а Россия из-за этого бесится — как министры национальное блюдо варили, фото — Минкульт

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Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании четырех украинских министров. Их пригласил на свою промо-акцию известный украинский повар и блогер Евгений Клопотенко.

Кулинарные соревнования устроили для поддержки внесения элемента «Культура приготовления борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Клопотенко сформировал две команды из министров и предложил им ингредиенты традиционного борща. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко взялись за борщ с вишнями.

А министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко приготовили борщ с жареным капустой.

Россияне никак не могут смириться, что борщ наш, — сказал после кулинарного батла Ткаченко.

Борщ Стефановской и Ткаченко победил, они готовили его на говяжьем бульоне. Борщ Петрашко и Абрамовского получил приз зрительских симпатий.

Клопотенко подытожил, что в целом победил борщ — одно из наиболее употребляемых и известных украинских блюд.

В октябре экспертный совет рекомендовал Минкульту включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия «Культуру приготовления украинского борща».