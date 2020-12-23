«Карантинні» 8 тис. грн почали виплачувати ФОПам. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n148170-karantynni-8-tys-grn-pochaly-vyplachuvaty-fopam-yak-zapovnyty-zayavku.html

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ФОПи та наймані працівники почали отримувати по 8 тис. грн матеріальної допомоги.

Станом на 23 грудня «карантинні» виплати нараховано на 280 тис. 346 заяв, загальна сума яких сягає 2 млн 242 тис. 768 грн. Допомогу отримують наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, ФОПи, якщо їхній основний КВЕД належить до тих, щодо яких вживають карантинні обмеження. Про це повідомила прес-служба партії «Слуга народу»

Для того, щоб отримати допомогу від держави, необхідно, заповнити заявку на порталі «Дія» або в додатку «Дія» на смартфоні чи планшеті. Потрібно це зробити до 31 грудня.

Як отримати послугу на порталі?

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі «Послуги» оберіть пункт «Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам».

«Дія» автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

Перевірте та надішліть заповнену заяву.

Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.

Як отримати послугу у застосунку?

Авторизуйтесь у застосунку через свій Приват24, Monobank або BankID НБУ.

У розділі «Послуги» натисніть «Отримати допомогу».

«Дія» автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

Раніше повідомлялося, що виплати підприємцям, які мають допомогти бізнесу під час карантину, почнуть виплачувати вже 21 грудня. Більшість підприємців отримає державну допомогу ще до кінця року.