З Татаровим ми все робили разом, але він на Банковій, а я під слідством — Микитась про справу «Укрбуду», фото — Букви

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Максим Микитась, екс-нардеп і очільник корпорації «Укрбуд» розповів про участь заступника керівника канцелярії президента України Олега Татарова у справ про хабарі екс-командувачу Нацгвардією Юрію Аллерову.

Микитась розповів журналістам, що його колишній співробітник Татаров працювали над угодою про ділянку та квартири для Нацгвардії з гендиректором Олегом Майборода Олег та іншими менеджерами корпорації.

Він безпосередньо був на нарадах Нацгвардії за участю представників Головної військової прокуратури. Згодом Татаров супроводжував справу, коли проти «Укрбуду» завели провадження.

Татаров — один з основних юристів компанії. Як мені здавалося, ми дружили. У 2019 році разом на Новий рік літали на відпочинок до Мексики сім’ями, — розповів Микитась «Цензору».

Забудовник розповів, що поки не зізнавався слідству хабарі Аллерову, а прокурор клопотався у суді про пом’якшення запобіжного заходу після того, як Микитась компенсував частину збитків у справі (50 млн грн).

Микитась повідомив, що розповів детективам НАБУ щодо проведення експертизи співробітником МВС Дубоносом (саме йому, ймовірно, передавав хабар Татаров).

За свої гріхи я готовий відповідати перед судом, я з себе своєї частини відповідальності не знімаю. Але я не розумію, чому один з ключових керівників «Укрбуду» з юридичних питань Олег Татаров, який збагатився на знищенні мене і моєї компанії, отримав собі недоторканність? Ми з Татаровим все робили разом, але якщо Татарів сів в Офісі президента, так чому я повинен сидіти у в’язниці? — повідомив Микитась.



Власник «Укрбуду» вважає, що проти нього об'єдналися топ-менеджери компанії, включаючи Татарова. Вони нібито скористалися ситуацією, щоб «разом втопити» Микитася, «уникнути відповідальності і домовитися з владою».

Нагадаємо, що Татаров проходить у справі забудовника Максима Микитася. НАБУ розслідує його можливу причетність до фальсифікації експертизи у справі заволодіння майном Національної гвардії.