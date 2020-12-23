Украина упростила порядок оформления видов на временное проживание для белорусов. Фото: aif.by

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Украина упростила порядок оформления видов на временное проживание для белорусов.

Кабинет министров 23 декабря принял постановление, которым упростил порядок оформления вида на жительство в Украине гражданам Республики Беларусь. Документы на оформление могут подавать белорусские предприниматели и высококвалифицированные специалисты, в частности специалисты в сфере информационных технологий и инноваций. Об этом сообщалось в трансляции заседания правительства.

Для оформления такого вида белорусским гражданам необходимо подать в территориальный орган Государственной миграционной службы паспорт и перевод на украинский язык страницы паспорта, действительный полис медицинского страхования, документ, подтверждающий уплату административного сбора, либо освобождение его от уплаты.

Отмечается, что вид на жительство будет предоставлен в течение трех рабочих дней с даты принятия документов.

Напомним, граждане Беларуси, которые нуждаются в дополнительной защите от давления и преследований, могут попасть на территорию Украины несмотря на закрытие границ нашего государства для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом.