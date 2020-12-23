Великою приватизацією-2021 Шмигаль лататиме діру в бюджеті — перелік об’єктів

https://racurs.ua/ua/n148187-velykou-pryvatyzaciieu-2021-shmygal-latatyme-diru-v-budjeti-perelik-obiektiv.html

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«Велика приватизація» стартує у 2021 році. Кабінет міністрів планує пустити з молотка низку держпідприємств. Сьогодні уряд затвердив перелік цих об'єктів.

Про це 23 грудня під час засідання Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Запланований продаж великих державних підприємств дасть змогу збільшити надходження до бюджету на більш ніж 12 млрд грн. Уряд схвалив проект закону, яким пропонується розблокувати «Велику приватизацію» у 2021 році, — зауважив глава уряду.

Йдеться про зняття обмежень на продаж:

п’яти ТЕЦ,

трьох обленерго,

підприємства «Більшовик»,

Одеського припортового заводу,

Об'єднаної гірничо-хімічної компанії,

«Президент-готелю».



Приватизація — це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах, — переконаний Шмигаль.

Він додав, що уряд прагне пришвидшити темпи приватизації у 2021 році. Задля цього Кабмін заручився підтримкою послів країн «Великої сімки» G7.