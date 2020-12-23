Програму житлових субсидій розширив Кабмін. Фото: thepage.ua

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Програму надання житлових субсидій розширив Кабінет міністрів України.

Це стосується осіб, які отримають допомогу по частковому безробіттю, а також виплат малозабезпеченим сім’ям. Відповідне рішення з дводенним доопрацюванням уряд ухвалив на засіданні 23 грудня. Про це повідомляє «Суспільне».

Ми розширюємо соціальні гарантії для отримувачів житлових субсидій аби ті, хто отримує допомогу по частковому безробіттю, могли безперешкодно отримати і ці виплати, і субсидію, — наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Керівник уряду додав, що програма стосується майже 400 тис. осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю. Майже 180 тис. осіб з цього числа — ФОПи.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, будуть внесені зміни до порядку призначення житлових субсидій, а також порядку призначення виплати державної допомоги малозабезпеченим родинам та родинам із дітьми під час карантину. Чиновниця вважає, що це дозволить спростити отримання допомоги завдяки скасуванню вимоги про обов’язкову сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при призначенні допомоги.

Шмигаль нагадав, що в Україні триває кампанія з реєстрації для отримання 8 тис. грн державної фінансової допомоги для ФОП та найманих працівників, які будуть змушені припинити свою роботу через посилений карантин. Зазначається, що вже було подано понад 300 тис. заявок, а прийом заявок триватиме до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів спростив порядок призначення пенсії, запровадивши процедуру «єдиного звернення».