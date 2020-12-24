Соціологи звинуватили Банкову в “нахабному” маніпулюванні на користь Зеленського

https://racurs.ua/ua/n148215-sociology-zvynuvatyly-bankovu-v-nahabnomu-manipuluvanni-na-koryst-zelenskogo.html

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«Велике будівництво», ініціатива президента Володимира Зеленського, опинилася в епіцентрі нового скандалу. Цього разу невдоволеними виявилися соціологи, які звинуватили Банкову у «нахабному» маніпулюванні даними опитувань громадської думки.

Таку заяву оприлюднив 24 грудня професор НаУКМА, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Олексій Гарань у блозі на УП.

За його словами фонд представив результати загальнонаціонального підсумкового опитування, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. А 23 грудня Офіс президента, посилаючись на це опитування, зробив «новину» під назвою «Президентська ініціатива „Велике будівництво“ стала головною позитивною подією 2020 року».

Мовляв, «згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%)». Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%. Нехитра математика дає: 11,3%*93% = 10,5%. 10,5% - це все-таки не 93%, як написали панове з ОПУ… Або чесно напишіть, що 93% від 11% усіх опитаних це всього лише 10,5%, або хоча б зніміть цю новину. Попереду Різдво і Новий рік, а не 1 квітня, — обурився соціолог.

За його словами, якби дані, оприлюднені Банковою, були реальними, партія президента «Слуга народу» навряд чи програла б місцеві вибори у всіх областях.

Реальна думка громадян, як показує наше опитування, інша — позитивних подій немає. Навіть весняний карантин, який за задумом мав врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно, — додав Гагара.

Окрім цього, соціологи назвали вкрай тривожним знаком подібні маніпулювання громадською думкою, до яких вдалися в Офісі президента.

Це тривожний знак. Бо в такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента. Мовляв, все добре: захворюваність падає, а народна любов росте. Президент країни, яка веде війну з путінським режимом, не має права вірити у казки найближчого оточення, — зауважив Гагара.

Науковий директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» також озвучив прохання до чиновників, які відповідають за комунікацію та інформування Зеленського:

Скрін новини від Офісу президента: