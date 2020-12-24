США публічно звинуватили ФСБ в отруєнні Навального

Навальний. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n148214-ssha-publichno-zvynuvatyly-fsb-v-otruienni-navalnogo.html

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Отруєння Навального, яке відбулося 21 серпня, продовжують розслідувати. Державний департамент США публічно звинуватив Федеральну службу безпеки (ФСБ) Росії в отруєнні російського опозиційного політика.

США вважають, що у російського уряду немає правдоподібного пояснення цієї ситуації. Про це стало відомо з відповіді Держдепу на запит видання The Hill.

Повідомляється, що російський уряд та президент країни Володимир Путін висувають низку різних теорій, які суперечать одна одній, для того, аби відвернути суспільство від серйозних питань. Але там підтримують висновок Організації із заборони хімічної зброї, що Навального отруїли «Новичком».

В отруєння пана Навального немає ніякого правдоподібного пояснення, крім участі та відповідальності уряду Росії, — заявили в Держдепартаменті.

Натомість комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань проведе засідання у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального вже 19 січня. У ПАРЄ планують поставити Росії нові запитання, які виникли після оприлюднення розслідування Bellingcat.

Спеціальний доповідач ПАРЄ у справі Навального Жак Мер заявив, що ПАРЄ проводить власне розслідування отруєння Навального, щоб «пролити світло» на ситуацію.

За словами Мера, такі дії Росії, як отруєння Навального, суперечать усім забов’язанням, що взяла на себе Росія, вступивши до Ради Європи.

Ми попросимо бути присутнім представників влади Росії і Олексія Навального, щоб він зміг очно дати свої свідчення. Є ще питання до Росії, підняті у зв’язку з розслідуванням Bellingcat, і ми хочемо попросити їх уточнити, — сказав спеціальний доповідач.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські силовики по-своєму відреагували на звинувачування в причетності до отруєння опозиціонера Олексія Навального, котрі той висунув у своїх нещодавніх розслідуваннях. У ФСБ РФ всі обвинувачення Навального відкидають, і заявляють про «антиросійські акції», нібито здійснені «іноземними спецслужбами». Натомість відбулася низка затримань пов’язаних з Навальним осіб.