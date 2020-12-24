США публично обвинили ФСБ в отравлении Навального

Навальный. Фото: BBC

https://racurs.ua/n148214-ssha-publichno-obvinili-fsb-v-otravlenii-navalnogo.html

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Отравление Навального, которое состоялось 21 августа, продолжают расследовать. Государственный департамент США публично обвинил Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в отравлении российского оппозиционного политика.

США считают, что у российского правительства нет правдоподобного объяснения этой ситуации. Об этом стало известно из ответа Госдепа на запрос издания The Hill.

Сообщается, что российское правительство и президент страны Владимир Путин выдвигают ряд различных теорий, противоречащих друг другу, для того, чтобы отвлечь общество от серьезных вопросов. Но там поддерживают вывод Организации по запрещению химического оружия о том, что Навального отравили «Новичком».

Отравлению господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности правительства России, — заявили в Госдепартаменте.

В то же время комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального уже 19 января. В ПАСЕ планируют задать России новые вопросы, которые возникли после обнародования расследования Bellingcat.

Специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр заявил, что ПАСЕ проводит собственное расследование отравления Навального, чтобы «пролить свет» на ситуацию. По словам Мэра, такие действия России, как отравление Навального, противоречат всем обязательством, которая взяла на себя Россия, вступив в Совет Европы.

Мы попросим присутствовать власти России и Алексея Навального, чтобы он смог очно дать свои показания. Есть еще вопросы к России, поднятые в связи с расследованием Bellingcat, и мы хотим попросить их уточнить, — сказал специальный докладчик.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские силовики по-своему отреагировали на обвинения в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального, которые тот выдвинул в своих недавних расследованиях. В ФСБ РФ все обвинения Навального отвергают, и заявляют о «антироссийских акциях», якобы совершенных «иностранными спецслужбами». В то же время состоялся ряд задержаний связанных с Навальным людей.