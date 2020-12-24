Еще одну партию вакцины от COVID может получить Украина — Ляшко назвал число доз

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Дополнительную партию бесплатной вакцины от коронавируса может получить Украина. Речь идет о 8 млн доз вакцины, на которые Киев рассчитывает в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX в дополнение к уже гарантированным 8 млн доз.

Об этом в интервью «Радио НВ» сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн доз — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность, — сказал Ляшко.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что правительство «активно работает» над получением в 2021 году «значительно большего числа вакцин, кроме запланированных» 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX. В частности, Киев «прорабатывает возможность» закупки вакцин против COVID-19 совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком.

Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС, — сказал премьер на заседании правительства 23 декабря.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило общенациональный план вакцинации. Он предусматривает в течение 2021−2022 годов охватить вакцинацией от коронавируса не менее 50% населения Украины. Минздрав рассчитывает провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года.