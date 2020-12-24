Доллар и евро продолжают дорожать — что происходит

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Ракурс

Курс гривны к доллару по состоянию на 24 декабря Национальный банк снизил на 20 копеек. Он установлен на уровне 28,45 грн.

Соответствующие данные опубликованы на сайте НБУ. Официальный курс растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

Сегодня гривна подешевела по отношению к евро на 5 копеек. Таким образом, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28,45 грн за доллар;

34,61 грн за евро.

Вчера курсы составляли 28,25 грн за доллар и 34,56 грн за евро.

Среда, 23 декабря, прошла очень активно на валютном рынке и в целом сложилась не очень позитивно для гривны и Нацбанка. Курс доллара и евро в очередной раз вырос, а регулятору пришлось второй день подряд выходить на торги с продажей доллара по 28,45 грн, а потом и по 28,49 грн, чтобы погасить растущий спрос.

23 декабря доллар на межбанке подорожал с 28,39/28,415 до 28,41/28,44 грн, а евро — с 34,63/34,65 до 34,68/34,71 грн. Спрос активно превышал предложение.

Нацбанк дважды выходил на рынок и продавал валюту (50−55 млн). Впоследствии активность на межбанке начала постепенно снижаться.

По прогнозу аналитиков, к концу года курс может остаться около уровня 28,20 грн за доллар