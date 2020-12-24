Долар і євро продовжують дорожчати — що відбувається

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Ракурс

Курс гривні до долара станом на 24 грудня Національний банк знизив на 20 копійок. Його встановлено на рівні 28,45 грн.

Відповідні дані оприлюднені на сайті НБУ. Офіційний курс зростає п’ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Сьогодні гривня подешевшала щодо євро на 5 копійок. Таким чином, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,45 грн за долар;

34,61 грн за євро.

Учора курси становили 28,25 грн за долар і 34,56 грн за євро.

Середа, 23 грудня, пройшла дуже активно на валютному ринку і в цілому склалася не дуже позитивно для гривні та Нацбанку. Курс долара і євро вчергове зріс, а регулятору довелося другий день поспіль виходити на торги з продажем долара по 28,45 грн, а потім й по 28,49 грн, щоб погасити зростаючий попит.

23 грудня долар на міжбанку подорожчав з 28,39/28,415 до 28,41/28,44 грн, а євро — з 34,63/34,65 до 34,68/34,71 грн. Попит активно перевищував пропозицію.

Нацбанк двічі виходив на ринок і продавав валюту (50−55 млн). Згодом активність на міжбанку почала поступово знижуватися.

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.