Манафорт вільний — Трамп помилував пов’язаного з Януковичем і РФ політтехнолога — новини США

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Пола Манафорт помилував президент США Дональд Трамп напередодні Різдва. Трамп видав указ про помилування 26 осіб, серед яких був екс-очільник його передвиборчого штабу, політтехнолог Манафорт, який свого часу був пов’язаний із Партією регіонів, колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем, а також Росією.

Політтехнолог фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера про «російське втручання» в американські вибори, яке Трамп досі називає «полюванням на відьом». Указ Трампа про помилування 26 осіб оприлюднено на сайті Білого дому.

Під кінець свого терміну президент США помилував також колишнього радника Роджера Стоуна, який фігурував у справі разом із Манафортом, котрого засудили за податкове шахрайство, зокрема, й пов’язане з роботою в Україні. Стоун отримав термін за брехню під присягою у Конгресі.

У повідомленні Білого дому наголошується, що звинувачення проти Манафорта «ґрунтувалися на вигадці про „російське втручання“» і що він «зазнав років несправедливого поводження» внаслідок «грубого перевищення прокурорських повноважень».

Словами не можна повністю передати, наскільки ми вдячні. Історія покаже, що ви за чотири роки президентства досягли більше, ніж будь-хто із ваших нинішніх попередників, — написав Манафорт у Twitter.

Загалом Трамп помилував уже чотирьох людей, яких засудили до ув’язнення в межах так званої «російської справи».

Нагадаємо, Манафорт — учасник найвідомішого випадку контактів оточення Трампа з росіянами або людьми, які представляли інтереси Росії. Манафорт пішов на угоду зі спецпрокурором Мюллером і визнав себе винним в злочинній змові проти США по відмиванню грошей, податковому шахрайстві, приховуванню закордонних банківських рахунків, порушенні американського законодавства під час роботи на Януковича, а також в неправдивих свідченнях і тиску на свідків.

Згодом Мюллер оголосив, що колишній політтехнолог порушив угоду та збрехав слідству. Манафорт, зокрема, приховав інформацію про зустріч зі росіянами, котрих Вашингтон підозрює у зв’язках з розвідкою РФ.